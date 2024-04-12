Леничев Ефим
Место рождения
Дата рождения185
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
185
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Леничева Не известно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Леничева Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Леничева Не известно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Копылова Агрофена Ефимовна
Мать ребёнка: Леничева Не известно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ефросинья Ефимовна
Мать ребёнка: Леничева Не известно
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Леничева Не известно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Иванова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Леничева Не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леничева Не известно
Смерть
Неизвестно