Леничев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леничев Ефим

Место рождения

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

185

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
185

Отец: не указан

Мать: не указана

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Леничев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Леничева Не известно

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Леничева Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Леничева Не известно

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Копылова Агрофена Ефимовна

Мать ребёнка: Леничева Не известно

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ефросинья Ефимовна

Мать ребёнка: Леничева Не известно

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Леничев Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Леничева Не известно

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Иванова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Леничева Не известно

Монтеево, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леничева Не известно

Смерть
Неизвестно
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