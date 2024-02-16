Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: Седымов Самойло Иванович

Мать: Седымова Анастасия Андрияновна

Бракосочетание
1923

Муж: Тимофей

Рождение ребёнка
20.10.1924

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей

Бракосочетание
1945

Муж: Нелаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелаева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Нелаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нелаев Юрий Владимиолвич

Отец ребёнка: Нелаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нелаев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Нелаев Владимир

Бачинина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелаева Августа Владимировна

Отец ребёнка: Нелаев Владимир

Смерть
Неизвестно
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