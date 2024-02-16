Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Бракосочетание
1923
Муж: Тимофей
Рождение ребёнка
20.10.1924
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей
Бракосочетание
1945
Муж: Нелаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелаева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Нелаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нелаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нелаев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Нелаев Владимир
Бачинина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелаева Августа Владимировна
Отец ребёнка: Нелаев Владимир
Смерть
Неизвестно