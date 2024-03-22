Болдычева Праскева Иосифова
Место рождения
Дата рождения22.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1839
Отец: Иосиф Виссарионов
Мать: Анна Прокопиева
Бракосочетание
29.09.1857
Рождение ребёнка
01.10.1859
Сын: Болдычев Сергей Поликарпов
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Рождение ребёнка
12.11.1862
Сын: Болдычев Платон Поликарпов
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Рождение ребёнка
05.04.1865
Дочь: Кирюхина Ирина Поликарповна
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Акилина Поликарповна
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Рождение ребёнка
17.07.1870
Дочь: Тараканова Аксинья (Ксения) Поликарповна
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Рождение ребёнка
30.01.1874
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Болдычев Максим Поликарпов
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докина Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно