Болдычева Праскева Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдычева Праскева Иосифова

Место рождения

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.10.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1839

Отец: Иосиф Виссарионов

Мать: Анна Прокопиева

Шахово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
29.09.1857

Муж: Болдычев Поликарп Адрианов

Рождение ребёнка
01.10.1859

Сын: Болдычев Сергей Поликарпов

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.11.1862

Сын: Болдычев Платон Поликарпов

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.04.1865

Дочь: Кирюхина Ирина Поликарповна

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Акилина Поликарповна

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.07.1870

Дочь: Тараканова Аксинья (Ксения) Поликарповна

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.01.1874

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Болдычев Максим Поликарпов

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докина Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: Болдычев Поликарп Адрианов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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