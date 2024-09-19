Петрова Евдокия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Меланья Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Петрова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Петрова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Петрова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович
Смерть
Неизвестно