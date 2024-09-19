Петрова Евдокия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Евдокия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Меланья Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михаил Селиверстович

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Петров Яков Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Петрова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Петрова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Петрова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Селиверстович

Смерть
Неизвестно

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