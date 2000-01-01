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(Кистанова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947

Отец: Кистанов Василий Степанович

Мать: Кистанова (мартьянова) Клавдия Степановна

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