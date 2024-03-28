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флавий прокопий антемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

420

Дата смерти

11.07.472

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
420

Отец: прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: прокопий антемий

Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ромул

Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: маркиан

Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: антемиол

Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: алипия

Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: марция евфремия, евфимия

Смерть
11.07.472

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