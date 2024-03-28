флавий прокопий антемий
Место рожденияНе указано
Дата рождения420
Дата смерти11.07.472
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
420
Отец: прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: прокопий антемий
Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ромул
Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: маркиан
Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: антемиол
Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: алипия
Мать ребёнка: марция евфремия, евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: марция евфремия, евфимия
Смерть
11.07.472