Чередова Акулина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Акулина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1855 ст.

Сын: Чередов Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Чередов Василий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Чередов Калина Васильевич

Отец ребёнка: Чередов Василий Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Василий Никитин

Смерть
Неизвестно
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