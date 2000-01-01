Чередова Акулина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1855 ст.
Сын: Чередов Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Чередов Василий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Чередов Калина Васильевич
Отец ребёнка: Чередов Василий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно