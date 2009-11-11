Бакина Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1917
Дата смерти11.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1936
Сын: Овечкин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Овечкин Александр Михайлович
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овечкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овечкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.11.2009
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область