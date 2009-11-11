Бакина Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакина Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1917

Дата смерти

11.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1936

Сын: Овечкин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Овечкин Александр Михайлович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овечкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овечкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.11.2009
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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