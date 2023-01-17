Антропов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Антропов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1823 ст.
Отец: Антропов Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Антропов Семен Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Антропов Никита Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Антропов Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Антропов Емельян Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Антропов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно