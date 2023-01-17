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Антропов Василий Степанович

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Место рождения

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806

Сын: Антропов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение
1823 ст.

Отец: Антропов Степан Иванович

Мать: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Антропов Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камышевская, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Антропов Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Антропов Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камышевская, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Антропов Осип Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Антропов Емельян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Антропов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Ефимья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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