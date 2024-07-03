Моргунова Людмила Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1968
Дочь: Смирнова Юлия Станиславовна
Отец ребёнка: Смирнов Станислав Анатольевич
Рождение ребёнка
02.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Станислав Анатольевич