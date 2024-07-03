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Моргунова Людмила Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1937

Отец: Моргунов Андрей Прокопьевич

Мать: Иванова Прасковья Анисимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Станислав Анатольевич

Рождение ребёнка
08.08.1968

Дочь: Смирнова Юлия Станиславовна

Отец ребёнка: Смирнов Станислав Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Станислав Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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