Горбатович Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатович Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1977

Дочь: Горбатович Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Горбатович Михаил Михайлович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
17.04.1987

Дочь: Горбатович Мария Михайловна

Отец ребёнка: Горбатович Михаил Михайлович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатович Михаил Михайлович

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