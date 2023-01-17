Горбатович Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1977
Дочь: Горбатович Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Горбатович Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1987
Дочь: Горбатович Мария Михайловна
Отец ребёнка: Горбатович Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно