Попутников Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Беспалова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Попутникова Пелагея
Рождение ребёнка
28.01.1913
Сын: Попутников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Попутникова Пелагея
Рождение ребёнка
25.10.1915
Дочь: Котова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Попутникова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попутникова Пелагея
Смерть
Около 1920