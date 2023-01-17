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Попутников Василий

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Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Беспалова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Попутникова Пелагея

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1913

Сын: Попутников Павел Васильевич

Мать ребёнка: Попутникова Пелагея

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1915

Дочь: Котова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Попутникова Пелагея

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попутникова Пелагея

Смерть
Около 1920
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