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Курочкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

06.03.1957

Дата смерти

07.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957

Отец: Курочкин Николай Спиридонович

Мать: Курочкина Анна Матвеевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1979

Сын: Курочкин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Курочкина Людмила

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1983

Сын: Курочкин Денис Владимирович

Мать ребёнка: Курочкина Людмила

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.02.1987

Дочь: Курочкина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Курочкина Людмила

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Людмила

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
07.02.1996
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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