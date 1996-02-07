Курочкин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1957
Дата смерти07.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957
Рождение ребёнка
05.04.1979
Сын: Курочкин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Курочкина Людмила
Рождение ребёнка
17.08.1983
Сын: Курочкин Денис Владимирович
Мать ребёнка: Курочкина Людмила
Рождение ребёнка
25.02.1987
Дочь: Курочкина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Курочкина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курочкина Людмила
Смерть
07.02.1996