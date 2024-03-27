Зиннятуллина (Османова) Халидя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиннятуллин Рамил
Отец ребёнка: Зиннятуллин Рашит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиннятуллин Рашит
Рождение ребёнка
24.10.1947
Смерть
Неизвестно