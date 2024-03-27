Зиннятуллина (Османова) Халидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннятуллина (Османова) Халидя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамшетдинов Осман

Мать: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиннятуллин Рамил

Отец ребёнка: Зиннятуллин Рашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннятуллин Рашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннятуллин Рашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннятуллин Рашит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннятуллин Рашит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиннятуллин Рашит

Рождение ребёнка
24.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннятуллин Рашит

Смерть
Неизвестно

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