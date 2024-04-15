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Белокур Гавриил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1878 ст.

Дочь: Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.04.1881 ст.

Сын: Белокур Марк Гаврилович

Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.

Сын: Белокур Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.

Дочь: Харитина Гавриловна

Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.

Сын: Белокур Евдоким Гаврилович

Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.

Сын: Белокур Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Мелания Никитична

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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