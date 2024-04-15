Белокур Гавриил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1878 ст.
Дочь: Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична
Рождение ребёнка
25.04.1881 ст.
Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.
Сын: Белокур Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.
Дочь: Харитина Гавриловна
Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.
Сын: Белокур Евдоким Гаврилович
Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.
Сын: Белокур Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Белокур Мелания Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно