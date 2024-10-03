Гусев Гавриил Алексеев Около 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Гавриил Алексеев

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1675 г.р.

Жена

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Гусев Алексей Владимирович

Мать: Ирина Фролова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Гусев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: (Гусева) Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Гусев Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Гусев Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Гусев Ларион Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Гусев Ермол Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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