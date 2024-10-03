Гусев Гавриил Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Гусев Алексей Владимирович
Мать: Ирина Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: (Гусева) Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Гусев Павел Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Гусев Федор Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Гусев Ермол Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно