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Гурьянов Василий Александрович
Гурьянов Василий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1958
Пол
Мужской
Отец
Гурьянов Александр Григорьевич
1928 г.р.
Мать
Анисимова Анастасия Васильевна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1958
Отец:
Гурьянов Александр Григорьевич
Мать:
Анисимова Анастасия Васильевна
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