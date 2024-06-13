Зудина Фёкла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зудина Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зудин Степан Трофимович

Рождение ребёнка
18.06.1865

Сын: Зудин Леонтий(Левонтий) Степанович

Отец ребёнка: Зудин Степан Трофимович

Куликово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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