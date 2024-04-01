Салимгараева Хадича Бахтегараевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти30.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
06.01.1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
20.01.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1969