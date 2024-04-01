Салимгараева Хадича Бахтегараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараева Хадича Бахтегараевна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1906

Дата смерти

30.09.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Миннигарай Салимгараевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Миннигарай Салимгараевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Миннигарай Салимгараевич

Рождение ребёнка
20.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Миннигарай Салимгараевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимгараев Миннигарай Салимгараевич

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.09.1969
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