Баландин Яков Давыдович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1935
Сын: Баландин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Баландина Аграфена Лаврентьевна
Смерть
1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
погиб в ВОВ (г. Сталинград)