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Баландин Яков Давыдович

Место рождения

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баландина Аграфена Лаврентьевна

Рождение ребёнка
29.05.1935

Сын: Баландин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Баландина Аграфена Лаврентьевна

Козловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
погиб в ВОВ (г. Сталинград)

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