Решетникова (Бабкина) Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Бабкина) Мария Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883

Отец: Бабкин Стефан Федотович

Мать: Бабкина (Лыскова) Втора Васильева

Зуринский приход, починок Рябово
Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Решетников Яков Иванович

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Решетников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Решетников Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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