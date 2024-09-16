Решетникова (Бабкина) Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883
Зуринский приход, починок Рябово
Бракосочетание
15.01.1901
Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1908
Сын: Решетников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Решетников Яков Иванович
Смерть
Неизвестно