Лежнин Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1911
Дата смерти08.06.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911
Отец: Лежнин Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лежнина (Егорова) Серафима Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лежнина (Егорова) Серафима Яковлевна
Рождение ребёнка
17.11.1947
Дочь: Бусарова (Лежнина) Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Лежнина (Егорова) Серафима Яковлевна
Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.06.1984
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл