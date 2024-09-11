Лежнин Яков Ефимович 09.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛежнин Яков Ефимович

Лежнин Яков Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1911

Дата смерти

08.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911

Отец: Лежнин Ефим Алексеевич

Мать: Лежнина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лежнин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Лежнина (Егорова) Серафима Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лежнин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Лежнина (Егорова) Серафима Яковлевна

Рождение ребёнка
17.11.1947

Дочь: Бусарова (Лежнина) Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Лежнина (Егорова) Серафима Яковлевна

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.06.1984
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.