Исправникова (Шабалина) Евфимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова (Шабалина) Евфимия Андреевна

Место рождения

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.09.1853 ст.

Дата смерти

27.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1853 ст.

Отец: Шабалин Андрей Алексеевич

Мать: Шабалина (-) Матрена Васильевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исправникова) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Сын: Исправников Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.1879

Сын: Исправников Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
23.05.1882

Дочь: (Исправникова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Исправников Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 29.09.1887

Сын: Исправников Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Исправников Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Исправников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Рождение ребёнка
28.12.1897

Дочь: (Исправникова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович

Смерть
27.07.1935
Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

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