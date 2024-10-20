Исправникова (Шабалина) Евфимия Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1853 ст.
Дата смерти27.07.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Исправникова) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Дочь: (Исправникова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Сын: Исправников Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович
Дочь: (Исправникова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Исправников Сергей Егорович