Кез Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кез Емельян

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Место рождения

Борисовщина, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовщина, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.11.1899

Дочь: Сущенко Броня Емельяновна

Мать ребёнка: Кез Ядвига

Рождение ребёнка
09.01.1910

Сын: Кез Виктор Емельянович

Мать ребёнка: Кез Ядвига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кез Пётр Емельянович

Мать ребёнка: Кез Ядвига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кез Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Кез Ядвига

Смерть
Неизвестно
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