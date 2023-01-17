Кез Емельян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1899
Дочь: Сущенко Броня Емельяновна
Мать ребёнка: Кез Ядвига
Рождение ребёнка
09.01.1910
Мать ребёнка: Кез Ядвига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кез Пётр Емельянович
Мать ребёнка: Кез Ядвига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кез Ядвига
Смерть
Неизвестно