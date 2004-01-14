Плюшина Паушкина Нина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюшина Паушкина Нина николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1924

Дата смерти

14.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

лП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1047

Сын: Паушкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение
25.02.1924

Отец: Плюшин Николай Гаврилович

Мать: Баюсова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1949

Дочь: Паушкина Сафонова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Паушкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
08.06.1952

Дочь: Паушкина Вера Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.04.1954

Дочь: Паушкина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паушкин Николай Николаевич

Смерть
14.01.2004

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