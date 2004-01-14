Плюшина Паушкина Нина николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1924
Дата смерти14.01.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1047
Отец ребёнка: не указан
Рождение
25.02.1924
Рождение ребёнка
18.04.1949
Дочь: Паушкина Сафонова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Паушкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.06.1952
Дочь: Паушкина Вера Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1954
Дочь: Паушкина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паушкин Николай Николаевич
Смерть
14.01.2004