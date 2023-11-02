Шаталов Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаталов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаталов) Анна

Мать ребёнка: (Мальцева) Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаталов) Нина

Мать ребёнка: (Мальцева) Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаталов Николай

Мать ребёнка: (Мальцева) Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мальцева) Елена Павловна

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