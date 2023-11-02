Шаталов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаталов) Анна
Мать ребёнка: (Мальцева) Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаталов) Нина
Мать ребёнка: (Мальцева) Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаталов Николай
Мать ребёнка: (Мальцева) Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно