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Прохоров Артем Александрович

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

07.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Около 2006

Жена: Прохорова Алена Сергеевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
14.10.2007

Дочь: Прохорова Анастасия Артемовна

Мать ребёнка: Прохорова Алена Сергеевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Работа или профессия
Около 2007
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
мвд
Место жительства
2007
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
12.06.2018

Сын: Прохоров Александр Артемович

Мать ребёнка: Прохорова Алена Сергеевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Работа или профессия
Около 2020
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
угольная компания
Место жительства
2021
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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