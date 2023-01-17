Прохоров Артем Александрович
Место рождения
Дата рождения07.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 2006
Рождение ребёнка
14.10.2007
Дочь: Прохорова Анастасия Артемовна
Мать ребёнка: Прохорова Алена Сергеевна
Работа или профессия
Около 2007
мвд
Место жительства
2007
Рождение ребёнка
12.06.2018
Сын: Прохоров Александр Артемович
Мать ребёнка: Прохорова Алена Сергеевна
Работа или профессия
Около 2020
угольная компания
Место жительства
2021
Место жительства
Неизвестно