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Кузьмин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кузьмин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: Курчина Анна

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Ботково, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Ботково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Пётр

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Ирина

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Екатерина

Смерть
1941
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