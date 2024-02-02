Кузьмин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кузьмин Василий
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: Курчина Анна
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина
Ботково, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина
Ботково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Пётр
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Ирина
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Екатерина
Смерть
1941