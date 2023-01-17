Майоров Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Майоров Павел
Рождение ребёнка
13.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Майорова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Александр Данилович
Мать ребёнка: Майорова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: Майорова Матрёна
Смерть
Около 1965