Майоров Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайоров Данил

Майоров Данил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Майоров Павел

Мать: Майорова Аграфена Маркеловна

Рождение ребёнка
13.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова Матрёна

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Майорова Матрёна

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Александр Данилович

Мать ребёнка: Майорова Матрёна

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Мать ребёнка: Майорова Матрёна

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Около 1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close