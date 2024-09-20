Калинина (Данилова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Данилова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Данилов Александр

Мать: не указана

Скорее всего родилась на Дону (есть сведения о принадлежности к донскому казачеству).
Бракосочетание
04.01.1891

Муж: Калинин Павел Григорьевич

Есть запись о браке в МК. Павел Григорьевич обозначен как крестьянин, на момент брака ему 29 лет, это его первый брак. Мария Александровна в девичестве Данилова обозначена в качестве солдатской дочери... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: (Калинина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
В МК есть запись о ее рождении. Т. Нина подтверждает, что была т. Дуся. Она захоронена в Баратаевке
Рождение ребёнка
27.09.1894

Дочь: Гагулькина (Калинина) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
21.06.1897

Сын: Калинина Петр Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1898

Сын: Калинин Петр Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Гашнёва (Калинина) Агрепина Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

В МК есть запись о рождении Агриппины, но стоит другая дата рождения: 14.06.1902
Рождение ребёнка
05.05.1905

Дочь: Гаранина (Калинина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

В МК у бабули Гараниной стоит другая дата рождения: 11.04.1905
Смерть
Неизвестно

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