Калинина (Данилова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Данилов Александр
Мать: не указана
Скорее всего родилась на Дону (есть сведения о принадлежности к донскому казачеству).
Бракосочетание
04.01.1891
Есть запись о браке в МК. Павел Григорьевич обозначен как крестьянин, на момент брака ему 29 лет, это его первый брак. Мария Александровна в девичестве Данилова обозначена в качестве солдатской дочери... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: (Калинина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
В МК есть запись о ее рождении. Т. Нина подтверждает, что была т. Дуся. Она захоронена в Баратаевке
Рождение ребёнка
27.09.1894
Дочь: Гагулькина (Калинина) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1897
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.1898
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Гашнёва (Калинина) Агрепина Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
В МК есть запись о рождении Агриппины, но стоит другая дата рождения: 14.06.1902
Рождение ребёнка
05.05.1905
Дочь: Гаранина (Калинина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
В МК у бабули Гараниной стоит другая дата рождения: 11.04.1905
Смерть
Неизвестно