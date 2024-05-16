Контырева Евгения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Контырева Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Контырев Геннадий Кузьмич

Рождение ребёнка
31.07.1968

Сын: Контырев Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Контырев Геннадий Кузьмич

Рождение ребёнка
?.06.1971

Дочь: Контырева Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Контырев Геннадий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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