Контырева Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1968
Сын: Контырев Юрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Контырев Геннадий Кузьмич
Рождение ребёнка
?.06.1971
Дочь: Контырева Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: Контырев Геннадий Кузьмич
Смерть
Неизвестно