Князев Сергей Львович
Место рождения
Дата рождения12.09.1908
Дата смерти31.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 2002
Место жительства
По 1949
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
31.12.2002