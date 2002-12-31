Князев Сергей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Сергей Львович

Князев Сергей Львович

avatar

Место рождения

Нижне-Курмоярская, Нижне-Курмоярская станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

12.09.1908

Дата смерти

31.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижне-Курмоярская, Нижне-Курмоярская станица, 1-й Донской округ
Место жительства
С 1949 по 2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1949
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
31.12.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close