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Баженов Даниэль Михайлович
Баженов Даниэль Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.2018
Пол
Мужской
Отец
Баженов Михаил Михайлович
1986 г.р.
Мать
Баженова (Воронина) Александра Александровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2018
Отец:
Баженов Михаил Михайлович
Мать:
Баженова Александра Александровна
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