Поздняя (Пустовая) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1903 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком по жениху Дмитрий Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1903 ст.
Сын: Поздний Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Поздний Яков Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.
Сын: Поздний Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Поздний Яков Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
06.10.1908 ст.
Дочь: Поздняя Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Поздний Яков Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.
Дочь: Поздняя Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Поздний Яков Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
25.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Поздний Яков Тимофеевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
15.11.1914 ст.
Сын: Поздний Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Поздний Яков Тимофеевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Позднев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Поздний Яков Тимофеевич
Смерть
Неизвестно