Черкайкина (Владимирова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкина (Владимирова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.08.1972

Сын: Черкайкин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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