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(Ермошкин) Евдокия Андреев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.07.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1912 ст.

Отец: Ермошкин Андрей Константинов

Мать: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл50об-51 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов Ермошкин и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
01.08.1912 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл50об-51 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Павел Емельянов Паркаев и села Новых Маклауш крестьянина Прокопий Яковлев Паркаев, жена Анна Лаврентьева
Смерть
Неизвестно

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