Пантелеева Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пантелеева Пелагея Леонидовна
Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пантелеева Ульяна Леонидовна
Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пантелеева ?Феврония Леонидовна
Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пантелеева Матрона Леонидовна
Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович
Смерть
Неизвестно