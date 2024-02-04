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Пантелеева Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пантелеева Пелагея Леонидовна

Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пантелеева Ульяна Леонидовна

Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пантелеева ?Феврония Леонидовна

Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пантелеева Матрона Леонидовна

Отец ребёнка: Пантелеев Леонтий Федорович

Смерть
Неизвестно

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