Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Баяндина Фёкла Максимовна

Отец ребёнка: Баяндин Максим Ефимович

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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