Якушко (Пешкова) Зинаида Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Пешков Леонид Христофорович
Мать: Пешкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушко Елена Александровна
Отец ребёнка: Якушко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Якушко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушко Роман Александрович
Отец ребёнка: Якушко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушко Александр