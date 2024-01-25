Якушко (Пешкова) Зинаида Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушко (Пешкова) Зинаида Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Пешков Леонид Христофорович

Мать: Пешкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушко Елена Александровна

Отец ребёнка: Якушко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Якушко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушко Роман Александрович

Отец ребёнка: Якушко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушко Александр

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