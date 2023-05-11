Мартынович Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Мартынович Павел Семенович
Мать: Мартынович Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1841
Дочь: (Мартынович) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна
воспреемница Фекла Романовна Мовчина (Мартынович)
Восприемник
1844
Ивана Мартиновича Мартыновича
Восприемник
1844
Ивана Мартиновича Мартыновича
Рождение ребёнка
20.10.1846
Сын: Мартынович Яков Андреевич
Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна
Восприемник
04.12.1846
у Николая Марковича Каптович
Восприемник
04.12.1846
у Николая Марковича Каптович
Восприемник
1848
Евдокии Мартиновны Мартынович
Восприемник
1848
Евдокии Мартиновны Мартынович
Восприемник
1849
Марии Карповны Мартынович
Восприемник
1849
Марии Карповны Мартынович
Рождение ребёнка
07.10.1850
Сын: Мартынович Степан Андреевич
Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
12.11.1854
Сын: Мартынович Николай Андреевич
Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
25.07.1856
Сын: Мартынович Иван Андреевич
Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна
Восприемник
1864
Николай Шахрай
Восприемник
1864
Николай Шахрай
Восприемник
22.08.1943
Петра Марковича Каптай
Восприемник
22.08.1943
Петра Марковича Каптай
Смерть
Неизвестно