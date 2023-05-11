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Мартынович Андрей Павлович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мартынович Павел Семенович

Мать: Мартынович Мария

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
04.01.1841

Дочь: (Мартынович) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
воспреемница Фекла Романовна Мовчина (Мартынович)
Восприемник
1844
Ивана Мартиновича Мартыновича
Восприемник
1844
Ивана Мартиновича Мартыновича
Рождение ребёнка
20.10.1846

Сын: Мартынович Яков Андреевич

Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Восприемник
04.12.1846
у Николая Марковича Каптович
Восприемник
04.12.1846
у Николая Марковича Каптович
Восприемник
1848
Евдокии Мартиновны Мартынович
Восприемник
1848
Евдокии Мартиновны Мартынович
Восприемник
1849
Марии Карповны Мартынович
Восприемник
1849
Марии Карповны Мартынович
Рождение ребёнка
07.10.1850

Сын: Мартынович Степан Андреевич

Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.11.1854

Сын: Мартынович Николай Андреевич

Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.07.1856

Сын: Мартынович Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мартынович (Забавская) Агафья Даниловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Восприемник
1864
Николай Шахрай
Восприемник
1864
Николай Шахрай
Восприемник
22.08.1943
Петра Марковича Каптай
Восприемник
22.08.1943
Петра Марковича Каптай
Смерть
Неизвестно

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