Хайльманн (Heilmann) Лоренц (Laurentius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайльманн (Heilmann) Лоренц (Laurentius)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1611

Дата смерти

?.01.1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1611

Отец: не указан

Мать: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1640

Дочь: Хайльманн Анна Катарина

Мать ребёнка: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
?.01.1710
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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