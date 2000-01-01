Хайльманн (Heilmann) Лоренц (Laurentius)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1611
Дата смерти?.01.1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1611
Отец: не указан
Мать: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1640
Дочь: Хайльманн Анна Катарина
Мать ребёнка: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
?.01.1710
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция