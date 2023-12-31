Решетнников Георгий Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетнников Георгий Осипов

Решетнников Георгий Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Решетнников Осип Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Решетнников Семен Георгиев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
23.05.1893

Дочь: Денисова Феодосия Георгиева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
07.05.1902

Дочь: Мавра Георгиева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иулиания Георгиева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Георгиева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close