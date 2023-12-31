Решетнников Георгий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Решетнников Осип Алексеев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Решетнников Семен Георгиев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
23.05.1893
Дочь: Денисова Феодосия Георгиева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
07.05.1902
Дочь: Мавра Георгиева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иулиания Георгиева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Георгиева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно