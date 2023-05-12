Скорцов Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорцов Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1926

Дата смерти

31.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926

Отец: Скворцов Михаил Георгиевич

Мать: Скворцова Анна Ивановна

Бракосочетание
По 29.10.1949

Жена: Кайтанова Зинаида Фёдоровна

Ленинград
Рождение ребёнка
02.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кайтанова Зинаида Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.12.1980
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