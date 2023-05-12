Скорцов Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1926
Дата смерти31.12.1980
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926
Бракосочетание
По 29.10.1949
Ленинград
Рождение ребёнка
02.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кайтанова Зинаида Фёдоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.12.1980