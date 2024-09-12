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Марина Васильевна

Место рождения

Литвиново, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Литвиново, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Семен Емельянович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Семен Емельянович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Емельянович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Киселев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Емельянович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Киселев Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Семен Емельянович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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