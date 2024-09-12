Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Семен Емельянович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Семен Емельянович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Киселев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Емельянович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Киселев Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Семен Емельянович
Смерть
Неизвестно