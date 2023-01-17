Васильев Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1937

Дочь: Чигина Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Александра Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Костикова, Рупосовская волость, Юхновский уезд
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