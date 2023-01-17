Васильев Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1937
Дочь: Чигина Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Александровка, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Костикова, Рупосовская волость, Юхновский уезд