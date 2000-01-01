Лежнин Федор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лежнин Спиридон Андрианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1935
Мать ребёнка: Лежнина Устинья Григорьевна
Петровское, Яранский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Муза Федорона
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лежнин Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно