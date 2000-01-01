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Лежнин Федор Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лежнин Спиридон Андрианович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Лежнин Виталий Федорович

Мать ребёнка: Лежнина Устинья Григорьевна

Петровское, Яранский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лежнин Леонид Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Муза Федорона

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лежнин Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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