Паркова (Качесова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаркова (Качесова) Надежда Дмитриевна

Паркова (Качесова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1982

Сын: Парков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1986

Дочь: Груздева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеломенцева Зоя

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парков Александр

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парков Михаил

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паркова Лариса

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паркова Полина

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паркова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close