Паркова (Качесова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1982
Сын: Парков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1986
Дочь: Груздева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеломенцева Зоя
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парков Александр
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парков Михаил
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паркова Лариса
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паркова Полина
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паркова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Парков Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно