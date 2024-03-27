Шиапов Хайрулла
Место рождения
Дата рождения20.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920
Отец: Шиапов Халил
Рождение ребёнка
01.01.1949
с. Чембилей
Рождение ребёнка
04.01.1951
Рождение ребёнка
14.05.1960
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.11.1964
С, Чембилей Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чембилей