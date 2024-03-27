Шиапов Хайрулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиапов Хайрулла

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Шиапов Халил

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фярзяня Махмутовна

с. Чембилей
Рождение ребёнка
04.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фярзяня Махмутовна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фярзяня Махмутовна

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фярзяня Махмутовна

С, Чембилей Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фярзяня Махмутовна

Смерть
Неизвестно
Чембилей
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