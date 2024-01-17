Дранцова Евдокия?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Дранцова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Дранцов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дранцова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Дранцов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Филиппково, Удомельский район, Тверская область