Дранцова Евдокия? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДранцова Евдокия?

Дранцова Евдокия?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Дранцова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Дранцов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дранцова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Дранцов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дранцов Василий Алексеевич

Филиппково, Удомельский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close