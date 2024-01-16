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Гулый Тимофей Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

25.09.1856

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Гулый Козьма

Мать: ?

Работа или профессия
С 1801
рекрут
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гулий Денис Тимофеевич

Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гулий Апексей Тимофеев

Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Безверхая Епистимия Тимофеевна

Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гулий Гаврило Тимофеев

Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуленко Евгения Алексеевна

Смерть
25.09.1856
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