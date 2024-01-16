Гулый Тимофей Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти25.09.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Гулый Козьма
Мать: ?
Работа или профессия
С 1801
рекрут
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Безверхая Епистимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Гуленко Евгения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1856